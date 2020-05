Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour cet international portugais ?

Publié le 31 mai 2020 à 21h00 par A.C.

La situation de Joao Mario, milieu de l’Inter actuellement prêté au Lokomotiv Moscou et très apprécié par l’OM, pourrait radicalement changer.

Après des nombreuses inquiétudes, André Villas-Boas devrait poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. C’est ce qu’a annoncé le club via un communiqué à l’ AFP et, désormais, l’OM peut se consacrer à d'autres dossiers. La recherche du successeur d’Andoni Zubizarreta en est un, mais le mercato en est un autre. Villas-Boas souhaite en effet renforcer son équipe en vue de la Ligue des Champions et il viserait un compatriote, avec Joao Mario. Actuellement prêté par l’Inter, le milieu ne devrait pas être gardé par le Lokomotiv Moscou, ce qui laisse la place à l’OM...

Le prêt de Joao Mario au Lokomotiv Moscou prolongé ?

Les choses ont changé. D’après les informations de Sport Mediaset , le Lokomotiv Moscou aurait demandé à l’Inter une prolongation du prêt de Joao Mario, jusqu’à la fin du mois de juillet. Le joueur serait pour continuer l’aventure en Russie et la position de ses dirigeants pourrait changer. Reste à savoir ce que décidera l’Inter, qui a tout récemment reçu une belle somme avec la vente définitive de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain.

