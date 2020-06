Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une décision radicale pour Erling Braut Haaland !

Publié le 2 juin 2020 à 11h30 par T.M.

Avec le spectre d’un possible départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, Leonardo avait décidé de se positionner sur Erling Braut Haaland. Le buteur du Borussia Dortmund aurait pu faire oublier le Français au PSG. Un dossier qui aurait été tranché par le directeur sportif parisien.

A 19 ans, Erling Braut Haaland crève l’écran depuis le début de la saison. Avec Salzbourg, puis le Borussia Dortmund depuis janvier, le Norvégien affole les statistiques, empilant les buts. Des performances qui font dire à certains que le protégé de Lucien Favre sera la prochaine star au poste de buteur. Le BVB a donc eu le nez creux en recrutant Haaland l’hiver dernier pour seulement 20M€. Mais cette belle histoire pourrait déjà prendre fin. En effet, l’attaquant ferait notamment rêver le Real Madrid, qui rêverait de l’aligner dans son trio offensif à l’avenir, notamment avec Kylian Mbappé. A moins que l’attaquant du PSG ne contrarie les plans des Merengue. En effet, ces derniers jours, il était annoncé en Espagne que Leonardo s’était lui aussi immiscé dans la course pour Erling Braut Haaland, le voyant comme le successeur de Mbappé au sein du club de la capitale. L’avenir du Norvégien s’écrira-t-il donc au Parc des Princes ?

Le PSG se retire !

Une bataille XXL pourrait se dérouler pour Erling Braut Haaland. Toutefois, le PSG ne devrait finalement pas se mêler à cette lutte. Comme le révèle FourFourTwo , initialement, Leonardo était bien prêt à se lancer pour le buteur du Borussia Dortmund, pour qui il aurait pu lâcher une énorme somme d’argent. Néanmoins, le club de la capitale aurait décidé de se retirer pour le Norvégien. En effet, ce dimanche, le PSG a définitivement acquis Mauro Icardi, pour 50M€ + 8M€ de bonus, ce qui aurait bouclé le recrutement offensif des Parisiens. De plus, les champions de France souhaiteraient désormais se concentrer sur d’autres dossiers prioritaires. Ainsi, l’argent disponible devrait être utilisé pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel à d’autres postes et non pour recruter Haaland, qui ne rejoindra donc pas le PSG.

