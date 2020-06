Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or pour Kouassi ?

Publié le 2 juin 2020 à 10h45 par A.C.

Tanguy Kouassi, qui n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, est la cible de nombreuses convoitises.

Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux pépites du centre de formation du Paris Saint-Germain, pourraient plier bagages. Selon les informations de Goal , le premier est tout proche de l’ASSE et le second est dans le viseur de plusieurs clubs à travers l’Europe. C’est notamment le cas du Milan AC, qui comme nous vous l’avons révélé tiens la corde pour le défenseur du PSG. Les Rossoneri apprécient beaucoup le profil de Kouassi, qui peut évoluer en défense centrale comme au milieu de terrain.

Le Milan AC offre à Kouassi son premier contrat professionnel