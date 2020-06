Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas aurait scellé l’avenir d’Houssem Aouar !

Publié le 2 juin 2020 à 8h45 par T.M.

Houssem Aouar pourrait bien être le prochain talent de l’OL à quitter le nid. Et sur les bords du Rhône, ce départ du joueur de 21 ans semble plus que jamais se préciser.

Juninho l’avait dernièrement reconnu, Houssem Aouar est un joueur très courtisé. Auteur de prestations remarquées lors des dernières campagnes de Ligue des Champions de l’OL, le milieu de terrain a tapé dans l’oeil des plus grands écuries européennes. Cet été, Jean-Michel Aulas devrait donc être sollicité, peut-être même par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. En effet, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le profil d’Aouar est très apprécié au PSG, en particulier par son président. Mais attention à la concurrence de la Juventus et Manchester City également sur le coup. La question sera alors de savoir qui saura être le plus convaincant auprès de l’OL et du joueur de Rudi Garcia.

Un départ acté ?