Mercato - PSG : Paris se frotte au Real Madrid pour Camavinga, mais…

Publié le 2 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid, par le biais de Zinedine Zidane, est très intéressé par le profil d’Eduardo Camavinga, il en est de même pour Leonardo. Le directeur sportif du PSG ne part cependant pas avantagé dans cette opération. Explications.

C’est fait, Mauro Icardi est officiellement parisien pour les quatre prochaines saisons depuis l’officialisation du PSG dimanche. Leonardo a donc mené à bien son premier grand objectif de l’été. À présent, le recrutement d’un milieu de terrain semble être la priorité absolue du directeur sportif du PSG. En atteste la première offre formulée par le dirigeant parisien auprès de la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité récemment. Mais le Serbe n’est pas l’unique piste de Leonardo qui travaille sur plusieurs dossiers afin de parvenir à ses fins. Et l’option Camavinga titille Leonardo.

Leonardo dans le coup pour Camavinga

Toujours selon les informations que le10sport.com vous a divulgué en exclusivité ces dernières heures, le PSG a d’ores et déjà prévu de gêner le Real Madrid dans la course à la signature d’Eduardo Camavinga. Leonardo prend en considération une signature du jeune milieu de terrain de 17 ans du Stade Rennais. Cependant, la pépite rennaise voit d’un bon oeil la perspective de remplacer à terme Toni Kroos au Real Madrid et pourrait ainsi snober le PSG en cas d’offre formulée par le champion de France. De plus, la grande priorité du PSG reste Sergej Milinkovic-Savic. Le dossier Camavinga serait susceptible de ne pas trouver une issue positive, ou plutôt en faveur du club parisien.