Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juninho annonce la couleur pour Houssem Aouar !

Publié le 29 mai 2020 à 14h45 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient en concurrence pour Houssem Aouar. Juninho, directeur sportif de l'OL, a lâché ses vérités sur l'avenir de son milieu de terrain français.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Houssem Aouar serait de plus en plus incertain. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité en janvier, le PSG a fait du milieu de terrain de l'OL l'une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Toutefois, le club parisien ne serait pas seul sur ce dossier, puisque la Juventus songerait également à recruter Houssem Aouar. Lors d'un entretien accordé à Tutto Juve , Juninho, directeur sportif de l'OL, s'est prononcé sur l'avenir de Houssem Aouar et a lâché quelques mots sur l'intérêt de la Juventus.

«Il est normal de voir un club comme la Juventus s'intéresser à lui»