Mercato - PSG : Gros couac pour la succession de Thomas Meunier ?

29 mai 2020

À la recherche du successeur pour Thomas Meunier qui se dirige vers la sortie, le PSG songe notamment à Timothy Castagne. Mais le latéral belge de l’Atalanta Bergame aurait une autre priorité…

En prévision du départ de son latéral droit Thomas Meunier, le PSG multiplierait les pistes à ce poste. Outre les options Mattia de Sciglio (Juventus), Adam Marusic (Lazio Rome) ou Hamari Traoré (Rennes), le club parisien cible également Timothy Castagne comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 12 mai dernier. Auteur d’une très belle saison avec l'Atalanta Bergame, le latéral droit belge suscite de plus en plus d'intérêts. Et alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le club italien, Castagne semble clairement se diriger vers un transfert cet été. Toutefois, le PSG ne serait pas forcément prioritaire dans son esprit…

Castagne attiré par la Premier League

En effet, selon le journaliste Nicolo Schira, Timothy Castagne serait pisté par plusieurs écuries de Premier League telles que Tottenham, West Ham ou encore Leicester. D’ailleurs, le joueur privilégierait cette destination pour le prochain mercato estival, et le PSG ne serait pas en position de force pour le latéral droit de l’Atalanta Bergame. Affaire à suivre…