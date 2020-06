Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès scelle l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 2 juin 2020 à 7h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone pour l’un et du Real Madrid pour l’autre, Neymar et Kylian Mbappé ne quitteront pas le PSG à cause de la réalité économique actuelle.

Deux compères d’attaque, deux stars d’une équipe et deux grosses tentations sur le marché des transferts. Au PSG, Neymar et Kylian Mbappé font des merveilles, en attestent leurs statistiques affolantes. Depuis son départ du FC Barcelone pour le PSG en 2017, Neymar est régulièrement annoncé de retour au club blaugrana et particulièrement à l’approche des fenêtres estivales des transferts. Concernant Kylian Mbappé, Jürgen Klopp l’a contacté à plusieurs reprises afin de faire part de l’intérêt de Liverpool au champion du monde tricolore, comme le10sport.com vous l’a assuré en exclusivité ces dernières semaines. Toujours selon nos informations, la priorité de Mbappé en cas de départ du PSG reste un transfert au Real Madrid. Mais pour cet été, les deux stars parisiennes ne devraient pas bouger.

« Mbappé et Neymar ne seront pas attaqués par des clubs espagnols »