Mercato - OM : Zahavi et Aldridge pourraient rapporter très gros à Eyraud !

Publié le 2 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Contrait de vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier, l'OM pourrait bien compter sur Paul Aldridge et Pini Zahavi, deux alliés de poids pour réussir à faire rentrer de l'argent dans les caisses olympiennes.

« L’objectif est clair : générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C'est important pour l'équilibre économique des clubs . » Pour la phase 2 du projet McCourt, Jacques-Henri Eyraud a récemment annoncé la couleur. Les ventes seront privilégiées. Et cela commence dès cet été puisque l'OM a besoin de trouver 60M€ pour compenser son important déficit et rentrer dans les clous du fair-play financier. Et pour cela, le club phocéen reçoit l'aide précieuse de Pini Zahavi et Paul Aldridge.

Sanson s'est rapproché de Zahavi, Aldridge chargé de vendre en Angleterre