Mercato - PSG : Ce dossier à 25M€ qui prend de l'ampleur !

Publié le 1 juin 2020 à 9h15 par A.M.

En quête d'un latéral gauche afin de compenser le départ à venir de Layvin Kurzawa, Leonardo semble bien avoir pris en main le dossier Alex Telles pour lequel le FC Porto réclame 25M€.

Après avoir enrôler de façon définitive Mauro Icardi, Leonardo va pouvoir s'activer afin de boucler d'autres dossiers. Parmi les priorités, l'arrivée d'un latéral gauche est une nécessité compte tenu du départ de Layvin Kurzawa dont le contrat arrive à échéance le 30 juin. Il faudra en effet trouver un concurrent à Juan Bernat, qui se retrouvera seul à ce poste compte tenu du fait que Mitchel Bakker est encore trop tendre. Dans cette optique, le nom d'Alex Telles revient avec insistance. Et les discussions sont actives, mais pour le moment, cela n'a débouché sur aucun accord comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Le dossier Telles s'accélère