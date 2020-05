Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace pour Leonardo dans le dossier Alex Telles ?

Publié le 31 mai 2020 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG a jeté son dévolu sur Alex Telles afin de compenser le départ de Layvin Kurzawa, le club de la capitale aurait vu une nouvelle écurie faire irruption dans le dossier.

Si Juan Bernat donne entière satisfaction au PSG depuis son arrivée à l’été 2018, on ne peut pas dire qu’il en soit de même pour Layvin Kurzawa. L’international français n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance dans le couloir gauche parisien, la faute à ses blessures trop fréquentes et surtout à des performances en-dessous des attentes. Par conséquent, cinq ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, le joueur de 27 ans ne sera pas conservé au terme de son contrat. Le PSG devra donc se trouver un nouveau latéral gauche pour épauler Juan Bernat, et celui-ci pourrait bien être Alex Telles. Comme le10sport.com vous l’a annoncé le 27 mai, les discussions entre le club de la capitale et le FC Porto sont à un stade très avancé, bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé entre les deux écuries pour le transfert du Brésilien de 27 ans à un an du terme de son contrat. Seulement voilà, à en croire les dernières indiscrétions venues du Portugal, il se pourrait que le PSG soit loin d’être le seul club intéressé par le profil du natif de Caxias do Sul.

Un autre club aurait proposé 25M€ au FC Porto pour Alex Telles !