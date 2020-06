Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas revient sur les coulisses de son transfert !

Publié le 2 juin 2020 à 0h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a bouclé le transfert de Keylor Navas. Le gardien costaricien s'est totalement enflammé pour son arrivée au PSG.

Keylor Navas ne regrette pas du tout son choix. Lors du dernier mercato estival, le gardien de 33 ans a quitté le Real Madrid pour s'engager avec le PSG. Dès ses débuts sous les couleurs parisiennes, l'international costaricien a mis tout le monde d'accord. Stoppé dans son élan par le coronavirus, le confinement et la suspension - puis l'annulation des compétitions françaises - Keylor Navas aura encore fort à faire en Ligue des Champions pour achever la saison de la meilleure des manières. Mais il faudra encore attendre quelques semaines avant de disputer les quarts de finale de la C1. En attendant de retrouver les terrains, Keylor Navas s'est entretenu avec Anne-Laure Bonnet dans une vidéo diffusée sur le compte YouTube du PSG. Lors de cet échange avec la journaliste de BeIN SPORTS , l'ancien du Real Madrid a fait part de son immense bonheur d'avoir rejoint le PSG.

«Des sensations uniques car j’arrivais dans un nouveau club»