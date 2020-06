Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce de Boudebouz sur son avenir !

Publié le 2 juin 2020 à 1h30 par La rédaction

Alors qu’il pourrait quitter Saint-Étienne cet été, Ryad Boudebouz s’est exprimé au sujet de son avenir.

Ryad Boudebouz sort d’une saison décevante avec l’AS Saint-Étienne. Chargé avec les autres cadres de l’équipe de porter le club, l’international algérien n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui. Après une saison décevante qui s’est conclue bien loin des objectifs fixés, l'ASSE pourrait se séparer de plusieurs cadres de l’effectif dont Ryad Boudebouz. Si le club pourrait-être tenté de faire partir l'ancien Montpelliérain, la tâche serait compliquée.

« Je me suis déjà exprimé concernant mon avenir »