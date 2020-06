Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE proche de boucler l'arrivée d'un joueur de Tuchel ?

Publié le 1 juin 2020 à 18h15 par B.C.

Toujours en discussion avec l'ASSE, Adil Aouchiche aurait déjà passé sa visite médicale durant son passage à Saint-Étienne.

Grand espoir du centre de formation du PSG, Adil Aouchiche est parvenu disputer plusieurs matches sous les ordres de Thomas Tuchel cette saison, mais cela n'a pas l'air suffisant à ses yeux. En effet, le milieu de 17 ans n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec son club, et son départ semble aujourd'hui inéluctable. Dernièrement, le 10 Sport vous confirmait l'intérêt de l'ASSE pour lui, et les choses se sont accélérées ces derniers jours puisque la pépite du PSG s'est rendue à Saint-Étienne vendredi pour visiter les installations du club et discuter avec la direction des Verts . Peuple-Vert annonçait même qu'Aouchiche aurait donné son accord à l'ASSE pour la saison prochaine, et la tendance se confirme.

Aouchiche a passé sa visite médicale à Saint-Étienne