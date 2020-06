Foot - Mercato

Mercato : Ter Stegen envoie un message fort à Gotze pour son avenir

Publié le 1 juin 2020 à 18h10 par La rédaction

Alors que le Borussia Dortmund a déjà acté le départ de Mario Gotze, Marc-André Ter Stegen l’a invité à rejoindre le championnat espagnol.