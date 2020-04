Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Ça se confirme pour Götze !

Publié le 30 avril 2020 à 20h45 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Mario Götze a été proposé à plusieurs clubs français. Et du côté de l’OGC Nice, l’idée fait son chemin…

Champion du monde avec l’Allemagne en 2014, Mario Götze (27 ans) termine son aventure avec le Borussia Dortmund. Après quatre saisons passées dans la Ruhr, le milieu de terrain ne prolongera pas son contrat et peut donc librement s’engager dans le club de son choix. Ses agents sont ainsi à pied d’œuvre pour lui trouver un nouveau challenge. Et ils prospectent très largement en Europe pour lui dénicher la meilleure opportunité. D’après nos sources, il est difficile de trouver un championnat dans lequel il n’a pas été proposé. Y compris la France, puisque Kicker révèle que plusieurs écuries de l’Hexagone ont été sondées. Il serait question de l’OL, l’OM ou encore l’OGC Nice. Et il n’est pas impossible que Monaco et le PSG fassent également partie du lot…

A Nice, on y pense

Si son statut de joueur libre est une belle opportunité de marché pour les clubs, difficile de ne pas prendre en compte l’investissement que représente son salaire. Passé par le Bayern Munich et transféré à prix d’or au Borussia Dortmund, Mario Götze fait partie des très hauts salaires de Bundesliga. Pour les clubs français, soumis à de fortes charges, c’est un lourd investissement que d’envisager une arrivée de l’Allemand. L’OM, par exemple, ne peut absolument pas se permettre cette folie. Comme révélé par le10sport.com, les dirigeants de l’OM ont été dans l’incapacité de proposer le moindre centime de plus à Florian Thauvin ces derniers mois car la masse salariale est pleine à ras bord. Ce n’est pas pour ajouter une recrue à 600 000 euros par mois (hors prime à la signature ni charges)…



En revanche, il y a un club en France qui n’a pas encore totalement repoussé l’idée de donner suite aux sollicitations pour Mario Götze. Selon nos informations, l’OGC Nice serait attentif à son profil et aurait des partisans au sein des acteurs techniques du club. A l’instar des opérations Wesley Sneijder et Mario Balotelli qui ont été réalisées par les Aiglons dans un passé récent, l’idée d’investir sur une nouvelle star cet été circulerait dans les bureaux de la nouvelle direction.