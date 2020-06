Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen fait un point sur son avenir !

Publié le 1 juin 2020 à 22h00 par Th.B.

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Marc-André Ter Stegen souhaiterait être aussi bien rémunéré que les têtes d’affiches du Barça. Mais à cause du Covid-19, les discussions ont été reportées à une date ultérieure.

Considéré comme étant l’un des meilleurs gardiens au monde avec Alisson Becker, Marc-André Ter Stegen ne dispose pas d’un salaire reflétant ses performances et son importance au FC Barcelone. En effet, avec 4,5M€ par an, l’Allemand est loin des 12M€ d’Ousmane Dembélé, des 18M€ d’Antoine Griezmann et des 46M€ de Lionel Messi. Ter Stegen souhaiterait percevoir les mêmes revenus que Griezmann. Une grosse revalorisation salariale donc, qui serait obligatoire pour qu’il accepte d’apposer sa signature sur une prolongation concernant son contrat courant jusqu’en juin 2022. Le PSG aurait décidé de suivre avec attention cette situation, le Barça traînant à se mettre d’accord avec le clan Ter Stegen. Mais l’Allemand a mis les choses au clair concernant sa prolongation.

« Nous avons alors décidé de reporter cette affaire »