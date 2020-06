Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait récupérer 40M€ !

Publié le 1 juin 2020 à 20h15 par A.M.

Sur tous les fronts depuis plusieurs semaines, Leonardo pourrait profiter du départ des joueurs en fin de contrat afin de réaliser une très belle économie permettant au PSG de se montrer ambitieux sur le mercato.

La crise du Covid-19 change la donne pour le marché des transferts et de nombreux clubs sont contraints de revoir leurs ambitions en matière de recrutement. C'est le cas du PSG où Leonardo a négocié et obtenu une ristourne pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Malgré tout, en vue de cet été, le Paris Saint-Germain pourrait bien réaliser une économie très importante relançant totalement son mercato.

40M€ récupérés grâce aux fins de contrat ?