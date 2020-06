Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour Leonardo dans ce dossier à 30M€ ?

Publié le 1 juin 2020 à 15h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo a fait de Lorenzo Pellegrini son plan B après Sergej Milinkovic-Savic. Toutefois, le milieu de l'AS Rome pourrait snober le directeur sportif du PSG pour devenir le capitaine des Giallorossi.

Leonardo s'active en coulisse pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif parisien a déjà établi une short-list et une hiérarchie bien précise. Selon nos informations du 29 mai, l'ancien du Milan AC a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité. En cas d'échec sur ce dossier, Leonardo sait déjà sur qui il va se tourner : Lorenzo Pellegrini. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait avoir des difficultés à convaincre l'Italien de quitter l'AS Rome.

Lorenzo Pellegrini aurait de grosses ambitions avec la Roma