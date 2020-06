Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur la clause de l'opération Icardi !

Publié le 1 juin 2020 à 21h45 par La rédaction

Acheté officiellement par le PSG pour un montant de 50M€ hors bonus, Mauro Icardi devrait rester la saison prochaine du côté du PSG, alors qu’il a signé un contrat jusqu’en 2024. Leonardo compte bien éviter de payer 15M€ de plus à l’Inter Milan en cas de vente d’Icardi à un club italien…

Leonardo semble avoir été très clair : Mauro Icardi a été acheté pour le long terme. Le PSG a officiellement annoncé la signature de l’international argentin de l’Inter Milan contre 50M€ hors bonus, en paraphant un contrat jusqu’en 2024 avec les parisiens. L’international argentin s’est engagé sur le long terme, et le PSG l’aurait très bien fait comprendre à la Juventus…

La clause à 15M€ évitée ?