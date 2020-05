Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La femme d'Icardi a réussi un joli coup avec Leonardo !

Publié le 31 mai 2020 à 21h45 par H.G.

Si le montant du transfert de Mauro Icardi au PSG a été revu à la baisse, ce ne serait pas le cas de son salaire. En effet, Wanda Nara serait parvenue à augmenter les émoluments de l’attaquant argentin par rapport à leur montant initialement prévu.

L’annonce tant attendue a été faite ce dimanche : Mauro Icardi va bien rester au PSG la saison prochaine après y avoir été prêté pendant un an par l’Inter. Auteur d’une première partie d’exercice de haute volée avant d’accuser le coup à partir de janvier, sans doute en raison de son manque de préparation physique à son arrivée, l’attaquant argentin a convaincu le club de la capitale de l’acheter définitivement. Seulement, après l’impact économique de la pandémie de COVID-19, Leonardo a fait son possible pour négocier une ristourne sur l’option d’achat fixée à 70M€. Une tentative réussie dans la mesure où l’opération se chiffrerait désormais à 50M€ fixes, avec des bonus compris entre 5 et 8M€ selon plusieurs sources. Toutefois, si le prix de Mauro Icardi a été revu à la baisse, son salaire aurait à contrario été revu à la hausse après une astucieuse manœuvre de Wanda Nara.

Mauro Icardi va devenir le sixième plus haut salaire du PSG !