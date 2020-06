Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Thiago Silva en mission pour son départ ?

Publié le 1 juin 2020 à 5h30 par T.M.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva n’a toujours pas prolongé. Et cela donnerait des idées à certains…

Avec le transfert définitif de Mauro Icardi, il semble désormais acquis qu’Edinson Cavani quittera le PSG à la fin de son contrat. Un chemin que devrait également prendre Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. En revanche, pour Thiago Silva, cela est plus incertain. Lui aussi en fin de contrat, le Brésilien aurait toutefois une offre de prolongation entre les mains. La question est de savoir si les termes de ce bail conviendront au capitaine du PSG. Cela est donc incertain en ce qui concerne l’avenir de Thiago Silva, qui pourrait rester comme partir. Et au rayon des prétendants, certains prépareraient leur offensive.

Fenerbahce a un plan