Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier colossal bientôt bouclé ?

Publié le 2 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

Courtisé depuis plusieurs semaines par le FC Barcelone, Miralem Pjanic aurait déjà donné son accord au Barça pour rejoindre le club la saison prochaine. Et le temps presse pour boucler ce dossier…

La Juventus et le Barça s’impatientent. Depuis de nombreuses semaines, Miralem Pjanic est annoncé avec insistance du côté du Barça, alors que l’international bosniaque aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Blaugranas la saison prochaine. Un échange entre Pjanic et le Brésilien Arthur est donc évoqué, bien que ce dernier, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2024, a déjà annoncé à maintes reprises qu’il souhaitait rester au Barça. Cependant, une décision pourrait être prise rapidement dans ce dossier…

Une décision avant la fin du mois ?