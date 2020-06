Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo aurait tranché pour son avenir !

Publié le 1 juin 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Annoncé vers le PSG et Barcelone en vue du mercato estival, Sergiño Dest, latéral gauche de l’Ajax Amsterdam, donnerait sa préférence au Bayern Munich.

En quête d’un renfort au poste de latéral droit, suite au départ de Thomas Meunier, Leonardo ciblerait plusieurs profils, dont une piste du FC Barcelone. Comme indiqué par France Football , le directeur sportif du PSG s’intéresserait à Sergiño Dest, tout en ayant pris contact avec l’entourage du pensionnaire de l’Ajax Amsterdam (19 ans). La lutte s'annonce rude entre le PSG, le Barça, voire le Bayern Munich. Et alors que FF annonce que Sergiño Dest imaginerait un avenir à Paris, il n’en serait absolument rien.

Sergiño Dest vers le Bayern Munich ?