Mercato - PSG : Après Icardi, Leonardo prépare bien un autre gros coup !

Publié le 1 juin 2020 à 21h15 par Th.B.

Mauro Icardi étant définitivement un attaquant du PSG pour les quatre prochaines années, Leonardo se serait déjà penché sur deux autres priorités de son mercato estival.

C’était une course contre la montre, l’option d’achat n’ayant été valable que jusqu’au 31 mai, mais le PSG est parvenu à trouver un accord renégocié avec l’Inter pour le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG. Mais ce n’était là que le début des travaux que Leonardo doit mener cet été. En plus de sa volonté de recruter un nouveau milieu de terrain, le directeur sportif du PSG va devoir combler les vides que laisseront Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, tous les deux en fin de contrat cet été. Et pour continuer de mener à bien ses objectifs estivaux, Leonardo est déjà passé à l’action.

Le PSG tenterait bien une double opération avec Milinkovic-Savic et Marusic