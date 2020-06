Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Edinson Cavani !

Publié le 1 juin 2020 à 22h45 par J.-G.D.

L’Inter Milan tenterait bel et bien d’attirer Edinson Cavani, libre de tout contrat avec le PSG à l'issue de la saison. Mais les Lombards devront faire un effort pour son salaire.

Edinson Cavani semble se diriger vers un départ du PSG, suite au transfert définitif de Mauro Icardi. Sous contrat jusqu’au 30 juin, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale devrait, selon toute vraisemblance, quitter ses coéquipiers. L’international uruguayen n’exclurait pas un possible retour en Serie A, alors que l’Inter Milan lui aurait proposé un bail de trois ans d’après L’Equipe . Cavani pourrait donc revenir en Italie, après l'avoir quittée en 2013, en endossant la tunique interiste. Et la presse italienne apporte quelques précisions de taille dans ce dossier.

L'Inter Milan en pincerait pour Cavani, mais...