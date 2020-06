Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent XXL aurait tranché pour Tonali !

Publié le 1 juin 2020 à 22h15 par A.D.

La Juventus aurait totalement abandonné l'idée de recruter Sandro Tonali cet été. L'Inter serait donc plus que jamais bien parti pour finaliser l'opération, devant le PSG.

Le PSG et l'Inter n'auraient désormais plus à se soucier de la Juventus. Tombés sous le charme de Sandro Tonali, les trois clubs auraient débuté une énorme bataille pour recruter la pépite de Brescia. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, la Juve était dans un premier temps en très bonne posture pour rafler la mise, toutefois la situation a totalement évolué. Selon nos informations du 16 mai, les Bianconeri n'ont pas trouvé d'accord avec le clan Tonali, ce qui a bloqué les négociations. Ainsi, l'Inter a profité des difficultés turinoises pour passer à la vitesse supérieure et prendre les devants.

La Juve aurait oublié Sandro Tonali