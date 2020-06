Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ouverture pour Zidane avec Paul Pogba ?

Publié le 1 juin 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid, par le biais de Zinedine Zidane, attendrait toujours de témoigner de l’arrivée de Paul Pogba, la star de Manchester United se verrait bien s’engager en faveur du PSG. Néanmoins, son départ d’Old Trafford ne serait pas possible.

L’été dernier, le feuilleton Paul Pogba avait considérablement animé le mercato, jusqu’au moment où le marché anglais avait fermé ses portes le 8 août. Ainsi, Manchester United n’était plus dans la possibilité de pouvoir recruter un joueur pour combler le vide que son départ aurait provoqué au sein de l’effectif des Red Devils . À cause de la crise financière engendrée par le Covid-19, les clubs ont enregistré de lourdes pertes dans leurs caisses et ne seraient pas vraiment en mesure de mener à bien des opérations si fructueuses. Néanmoins, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 31 mai, Zinedine Zidane en personne s’est entretenu avec Mino Raiola. Gérant les intérêts de l’entraîneur du Real Madrid, Alain Migliaccio pourrait servir d’intermédiaire pour permettre aux deux clubs de trouver un terrain d’entente.

Pogba inaccessible ?