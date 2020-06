Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani n'a plus que deux choix !

Publié le 1 juin 2020 à 16h30 par La rédaction

Maintenant que l’avenir de Mauro Icardi est scellé du côté du PSG, Leonardo va pouvoir s’activer dans le dossier Edinson Cavani, qui traîne depuis plus de 6 mois. Plusieurs options s’offrent à l’international uruguayen, mais il va falloir faire vite…

De quoi sera fait l’avenir d’Edinson Cavani ? Mauro Icardi a officiellement signé définitivement du côté du PSG, pour un montant de 50M€, hors bonus. L’avenir du meilleur buteur de l’histoire du PSG était étroitement lié à celui de l’international argentin, et maintenant que ce dernier a paraphé un contrat jusqu’en 2024 dans le club de la capitale, Leonardo va pouvoir se pencher sur ce dossier, qui traîne depuis plus de 6 mois. Si aucune prolongation n’a été proposée au Matador et que son avenir semble s’écrire loin de Paris, plusieurs options pourraient tout de même s’offrir à lui…

Il devra baisser son salaire pour rester...

Ainsi, comme révélé par RMC , Edinson Cavani semble désormais bien loin du PSG. En effet, Leonardo n’a toujours pas offert de nouveau contrat au Matador, et ce nouveau contrat pourrait désormais ne jamais arriver, maintenant que Mauro Icardi est pleinement parisien. La seule possibilité pour Cavani de prolonger, ce serait d’accepter de baisser son salaire ; chose que l’international uruguayen n’était initialement pas prêt à faire. Et avec les différents prétendants qui se succèdent sans jamais réellement réussir à satisfaire ses demandes, Cavani pourrait bien ne pas avoir le choix…

L’Inter Milan, la meilleure solution ?