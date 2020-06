Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros dossier du PSG plombe le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 1 juin 2020 à 14h00 par A.M.

Alors que l'Inter Milan vient d'encaisser 50M€, en attendant d'éventuels bonus, grâce au transfert définitif de Mauro Icardi au PSG, cela complique les choses pour le FC Barcelone. Explications.

C'est désormais officiel. Après de longues discussions avec l'Inter Milan, Leonardo a réussi à obtenir un rabais sur l'option d'achat de Mauro Icardi initialement négociée à 70M€. Finalement, le PSG aura déboursé environ 50M€, hors bonus pour s'offrir de manière définitive l'attaquant argentin qui était prêté par le club lombard depuis un an. Une très belle affaire pour le club de la capitale qui s'offre donc un redoutable buteur à un prix défiant toute concurrence. Toutefois, ce dossier pourrait également avoir des répercussions très importantes du côté du FC Barcelone.

La vente d'Icardi complique le dossier Lautaro

En effet, comme l'explique Marcelo Bechler, correspondant à Barcelone pour le média brésilien Esporte Interativo , le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG change la donne dans le feuilleton Lautaro Martinez. Et pour cause, au total, si l'on prend en compte le coût de la transaction, le montant du prêt et les bonus, l'Inter Milan pourrait récupérer près de 60M€ grâce à Mauro Icardi. Autrement dit, il n'y a plus un besoin urgent de vendre grâce à cette belle rentrée d'argent. Par conséquent, l'Inter Milan n'a aucune raison de revoir ses ambitions à la baisse pour Lautaro Martinez dont la clause libératoire est fixée à 111M€. Et plus que jamais, les Nerazzurri se montreront intransigeant dans ce dossier. Le FC Barcelone, dont l'attaquant argentin est la priorité, se retrouve donc dans une position bien délicate à cause du PSG.