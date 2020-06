Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s'est fixé un objectif à 124M€ pour cet été !

Publié le 1 juin 2020 à 11h30 par H.G.

En quête de liquidités pour mener à bien ses projets de renouvellement d’effectif, le FC Barcelone aurait l’intention de trouver des points de chute pour certains de ses éléments indésirables. Mais ces ventes ne devraient pas se faire à n’importe quelles conditions.

En dépit de ses difficultés financières et d’un marché des transferts qui subira de plein fouet les conséquences de la pandémie de COVID-19, le FC Barcelone aurait l’intention de procéder à un profond renouvellement de son effectif. Conscients des lacunes que celui-ci a affiché cette saison, les dirigeants des Blaugrana auraient ainsi fixé pour objectif de donner un coup de fraîcheur à de nombreux secteurs au cours de la prochaine session des transferts. La grande priorité du Barça serait Lautaro Martinez, qui viendrait renforcer l’attaque catalane et prendre la succession d’un Luis Suarez sur le déclin physique depuis plusieurs mois. Dans l’entrejeu, les champions en titre de Liga auraient jeté leur dévolu sur Miralem Pjanic, tandis qu’Ivan Rakitic et Arturo Vidal pourraient être poussés vers la sortie à un an de la fin de leur contrat. Enfin, le FC Barcelone n’exclurait pas non plus de se renforcer dans tous les secteurs en défense, alors que l'avenir de Samuel Umtiti, de Nelson Semedo et de Junior Firpo s'écrit en pointillés depuis plusieurs semaines, tout comme celui d'Ousmane Dembélé.

« Nous préférons ne pas vendre plutôt que de mal le faire »