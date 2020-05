Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça négocie toujours en coulisse pour Miralem Pjanic !

Publié le 31 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone pour renforcer le milieu de terrain catalan la saison prochaine, Miralem Pjanic ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Si le Barça est très intéressé, le dossier trainerait toujours en coulisse…

C’est un dossier qui risque de s’éterniser. Il y a quelques semaines Miralem Pjanic aurait donné son accord de principe au FC Barcelone dans le cadre d’un transfert pour la saison prochaine. L’international bosnien, courtisé dans le cadre d’un échange, devrait quitter la Juventus durant l’été, alors que le PSG et Chelsea se seraient aussi manifestés. Cependant, les négociations avec la Juventus continuent, et ce dossier traîne en raison des demandes particulières de la Juventus, et de la fermeté du FC Barcelone dans ce dossier…

Arthur a dit non, la Juventus ne veut pas de Vidal

Ainsi, comme révélé par Mundo Deportivo , plusieurs joueurs ont été proposés dans ce dossier. Tout d’abord, la Juventus demandait Arthur Melo, le milieu international brésilien du FC Barcelone. Ce dernier, sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en 2024, a tout simplement refusé les avances de la Juventus, en affirmant de façon catégorique qu’il souhaitait rester au Barça la saison prochaine. Face à ce refus, les Blaugrana auraient donc proposé Arturo Vidal dans la transaction, déjà passé par la Juve entre 2011 et 2015. La direction turinoise aurait cependant refusé d’inclure le Chilien dans la transaction, ce dernier n’entrant pas dans la politique de rajeunissement de l’effectif. Ousmane Dembélé aurait également été sondé dans ce dossier, mais la Juventus l’aurait déjà recalé selon plusieurs médias italiens…

