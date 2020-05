Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi aurait fixé une grande exigence à Leonardo !

31 mai 2020

Alors que son transfert définitif au PSG a été officialisé ce dimanche, Mauro Icardi aurait adressé une demande toute particulière à Leonardo en vue de la saison prochaine.

Si le mercato estival 2020 n'est pas encre ouvert, le PSG a enregistré sa première arrivée ce dimanche en la personne de Mauro Icardi. Prêté par l’Inter cette saison au club de la capitale, l’attaquant argentin de 27 ans a officiellement été transféré de manière définitive après que Leonardo ait longuement négocié à la baisse son prix convenu l’été dernier. En effet, si l’option d’achat de l’Argentin avait été fixée à 70M€ il y a quelques mois, le PSG a réussi à l’abaisser à 50M€ fixes plus des bonus estimés entre 5 et 8M€. Une volonté justifiée par l’impact économique de la pandémie de COVID-19, mais qui n’aura en rien remis en question le transfert de Mauro Icardi à Paris. Et si le natif de Rosario a signé un contrat de quatre ans en faveur des pensionnaires du Parc des Princes, il aurait également profité des négociations pour mettre sur la table une exigence bien particulière pour ses prochaines années au PSG.

Mauro Icardi voudrait récupérer le numéro 9 la saison prochaine !