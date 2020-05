Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette destination qui se précise pour l'avenir d'Edinson Cavani !

Publié le 24 mai 2020 à 13h45 par J.-G.D.

Alors que l’Inter Milan aurait proposé un contrat de trois ans à Edinson Cavani, l’Uruguayen, en passe de quitter le PSG, ne s’opposerait pas à un retour en Italie.

Adulé par le Parc des Princes, Edinson Cavani ne devrait plus porter les couleurs du PSG la saison prochaine selon L'Équipe . Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo n’aurait pas proposé de prolongation à l’international uruguayen, ce dernier se rapprochant inévitablement de la fin de son contrat. L’attaquant parisien devrait donc s’envoler vers d’autres cieux, son avenir étant notamment lié à celui de Mauro Icardi, toujours d’après le quotidien sportif. En cas d’accord entre le PSG et l’Inter Milan pour le transfert définitif de l’Argentin, les Nerazzurri y verraient plus clair concernant le renfort de Cavani. Ce dernier disposerait d'ailleurs d’une offre de la part des Interistes, sur la base d’un bail de trois ans. Une piste étudiée par l’avant-centre du PSG.

Cavani prêt à faire son retour en Italie ?