Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Zidane fait une annonce sur son avenir !

Publié le 2 juin 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors qu’il peine à s'imposer au Real Madrid, Nacho ne semble pas pressé de quitter le club.

Barré par la concurrence très forte qui existe au sein du Real Madrid, Nacho Fernandez est loin d'apparaître comme un titulaire indiscutable aux yeux de Zinédine Zidane. Formé au Real Madrid, Nacho reste un élément de rotation dans l’effectif Merengue, chargé de suppléer les habituels titulaires. Si son temps de jeu n’est pas forcément conséquent, cette situation ne semble pas lui déplaire si l’on en croit ses dernières déclarations.

Nacho prêt à discuter pour rester au Real