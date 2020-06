Foot - Mercato - PSG

PSG : Quand Ronaldo évoque les comparaisons avec... Mbappé !

Publié le 2 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé est régulièrement comparé à lui pour ses qualités de vitesse notamment, Ronaldo a évoqué le sujet et encensé l'attaquant du PSG.

Depuis son éclosion à l'AS Monaco durant la saison 2016/2017, Kylian Mbappé n'a cessé de franchir les étapes avec brio. Transféré pour 180M€ au PSG durant l'été 2017, l'attaquant français est même devenu Champion du monde l'été suivant en Russie avec les Bleus. Une ascension fulgurante qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Ronaldo auquel Kylian Mbappé est régulièrement comparé notamment pour sa rapidité d'exécution. Et l'ancien attaquant de l'Inter Milan et du Real Madrid a évoqué ces comparaisons.

«Nous avons des similarités»