Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lille met les choses au clair pour Osimhen !

Publié le 2 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Pisté par les plus grands clubs européens, Victor Osimhen suscite bel et bien de vives convoitises d’après Gérard Lopez, président du LOSC.

« Je peux vous dire en toute confiance que le seul club qui veut Victor à 100% en ce moment est Naples » . Voici le témoignage que livrait l’agent de Victor Osimhen ces dernières heures, confirmant les rumeurs l’envoyant à Naples et les informations exclusives que le10sport.com vous a communiqué ces derniers jours. Président du LOSC, Gérard Lopez a tenu à mettre les choses au clair. Comme pour Nicolas Pépé qui est parti du côté d’Arsenal pour 80M€ l’été dernier, Victor Osimhen pourrait être vendu au prix fort à l’intersaison.

« Il y a trois championnats dans lesquels des clubs ont fait une offre »