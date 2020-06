Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Icardi, Leonardo s’attaque à un autre dossier chaud !

Publié le 2 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Le transfert définitif de Mauro Icardi étant entériné, Leonardo va devoir avancer ses pions concernant ses autres dossiers chauds dont celui du recrutement d’un latéral droit pour remplacer Thomas Meunier. Et le directeur sportif avancerait doucement, mais sûrement.

Dimanche, le PSG a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG, où il est désormais contractuellement lié jusqu’à l’été 2024. Voici le premier dossier chaud que Leonardo devait gérer, et qui plus est avant le 31 mai, qui était la date butoir de la possibilité de lever l’option d’achat du prêt convenu avec l’Inter. Pour 50M€ et quelques millions de bonus, le PSG est parvenu à mettre la main sur l’Argentin. Désormais, le directeur sportif parisien va devoir s’atteler à d’autres tâches, à savoir le recrutement d’un milieu de terrain, d’un latéral gauche et également d’un arrière droit. Le contrat de Thomas Meunier arrivant à expiration à la fin du mois de juin, le PSG va perdre une solution au poste de latéral droit et Leonardo compterait remédier à cette situation.

Leonardo discuterait avec le clan Dest !