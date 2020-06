Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Des discussions avec le Real Madrid pour Kouassi !

Publié le 2 juin 2020 à 8h30 par La rédaction

Courtisé par Leipzig et le Milan AC, Tanguy Kouassi est également sur les tablettes du Real Madrid. Des discussions très actives ont même eu lieu avec son entourage…

Après ses débuts remarqués en équipe première, Tanguy Kouassi a laissé entrevoir de belles choses pour la suite de sa carrière. A 19, ce défenseur central capable d’évoluer au milieu du terrain donne clairement envie de le voir à l’avenir, sous le maillot du PSG ou ailleurs. Et si Paris tente tout depuis des mois pour lui faire signer son premier contrat professionnel, la concurrence est rude, avec deux clubs parfaitement positionnés pour le récupérer. En pole position depuis deux mois, le RB Leipzig a vu le Milan AC faire une entrée remarquée, au point de prendre les commandes du dossier à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais le dossier Kouassi a également été entre les mains du… Real Madrid.

Pérez a dit non...