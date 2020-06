Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce double coup de Leonardo à 80M€ se confirme !

Publié le 2 juin 2020 à 9h15 par A.C.

Leonardo souhaiterait recruter Sergej Milikovic-Savic au Paris Saint-Germain, mais également Adam Marusic, son coéquipier à la Lazio.

Mauro Icardi n’est que le premier coup d’un été qui pourrait bien devenir riche en rebondissements. Leonardo est en effet déterminé à frapper un nouveau coup en Serie A et selon nos informations, il a transmis une première offre de 60M€ à la Lazio, pour Sergej Milinovic-Savic. Ce n’est pas tout, puisque L’Équipe a annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait faire d’une pierre deux coups et recruter Adam Marusic avec Milinkovic-Savic, pour un montant total de 80M€.

Leonardo veut Milinkovic-Savic et Marusic pour 80M€ !