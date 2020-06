Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue XXL à oublier à cause de Neymar et Mbappé ?

Publié le 2 juin 2020 à 15h15 par T.M.

Flamboyant avec le Bayer Leverkusen, Kai Havertz est très sollicité. Un joueur sur lequel le PSG ne semble toutefois pas vouloir se positionner. Explications.

A 20 ans, Kai Havertz est le nouveau crack du football allemand. Sous le maillot du Bayer Leverkusen, le milieu de terrain impressionne. De quoi taper dans l’oeil des plus grands clubs européens. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Zinedine Zidane est sous le charme d’Havertz, au point de réclamer son arrivée au Real Madrid pour la saison prochaine. Mais il ne serait pas le seul à être dans cette situation. En effet, il était aussi dernièrement question d’un intérêt du Bayern Munich, de Chelsea et d’Arsenal. Et le PSG dans tout ça ?

Pas de place pour Havertz…