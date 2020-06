Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait un objectif à 70M€ pour cet été !

Publié le 4 juin 2020 à 9h00 par La rédaction

Le prochain mercato du FC Barcelone risque d’être très mouvementé. Toutefois il faudra vendre pour boucler de nombreux gros dossiers comme celui de Lautaro Martinez. Les dirigeants catalans chercheraient 70M€ !

Malgré la crise financière due à l’émancipation malheureuse du coronavirus, les dirigeants du FC Barcelone comptent bien entreprendre de grandes opérations dans les prochains mois. Entre le cas Lautaro Martinez ou encore l’éventuelle transaction pour Miralem Pjanic, Eric Abidal a visé le gros lot ! Mais le club catalan a-t-il les fonds suffisants pour boucler tous ces dossiers ? Les dirigeants barcelonais s’organiseraient en coulisses et prévoiraient d’ores et déjà de vendre !

70M€ de vente au minimum ?