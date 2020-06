Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo préparait déjà la succession de Tuchel ?

Publié le 3 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que Leonardo discute régulièrement avec Massimiliano Allegri, une arrivée du technicien italien au PSG n’est pas à écarter. D’ailleurs, l’ancien entraîneur de la Juventus semblerait être prêt à reprendre du service après une année sabbatique.

Et si Thomas Tuchel ne passait finalement pas l’été au PSG ? Contractuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2021, l’entraîneur allemand semble avoir sauvé sa peau grâce à la qualification du PSG face au Borussia Dortmund en 1/8ème de finale de Ligue des champions cette saison. Leonardo rêve de pouvoir placer Massimiliano Allegri à la tête de l’effectif parisien, avec qui il discute de temps à autre à ce propos, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 mai dernier. Et le témoignage du président de Cagliari laisse entendre que l’arrivée d’Allegri au PSG serait toujours possible.

« Allegri est en train de négocier avec des clubs pour la saison prochaine »