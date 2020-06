Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vieille connaissance de Leonardo veut dépouiller le PSG !

Publié le 4 juin 2020 à 11h30 par T.M.

Pour renforcer le PSG, Leonardo aurait coché de nombreux objectifs du côté du Milan AC, son ancien club. Mais au sein du club rossonero, on en aurait également fait de même, voulant dépouiller l’effectif de Thomas Tuchel.

Après avoir acté le renfort définitif de Mauro Icardi, Leonardo va se concentrer sur la suite du mercato du PSG. Et pour cela, le directeur sportif parisien va, comme à son habitude, se tourner vers la Serie A, un marché qu’il connait sur le bout des doigts. De l’autre côté des Alpes, les objectifs sont nombreux, notamment au Milan AC, son ancien club. En avril dernier, Le 10 Sport vous révélait ainsi un intérêt de Leonardo pour Ismaël Bennacer, le nom de l’Algérien s’ajoutant ainsi à ceux de Gianluigi Donnarumma, Lucas Paqueta ou encore Theo Hernandez, comme nous vous l’avions également dévoilé. Le Brésilien pourrait donc piller les Rossoneri, mais ces derniers pourraient également se servir au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Alors qu’un nouveau projet, basé sur la jeunesse, se prépare en Lombardie, le Milan AC fait également les yeux doux à Tanguy Kouassi. Le prometteur joueur du PSG n’a toujours pas signé de contrat pro et le club milanais est en excellente position pour pouvoir le récupérer comme vous l’expliquait Le 10 Sport.

Kouassi oui, mais pas seulement…

Avec la possible arrivée de Ralf Rangnick, le Milan AC veut donc miser sur la jeunesse et imiter notamment le RB Leipzig. Un projet dans lequel rentrerait à merveille Tanguy Kouassi. A 17 ans, le joueur du PSG est promis à un bel avenir, ayant déjà montré de belles choses quand Thomas Tuchel a fait appel à lui cette saison. Toutefois, chez les Rossoneri, on ne voudrait pas s’arrêter et le pillage du club de la capitale pourrait continuer. Ainsi, comme le révèle Tuttosport ce jeudi, le Milan AC aurait 2 autres talents du centres de formation du PSG dans le viseur : Timothee Pembele et Arnaud Kalimuendo. Egalement annoncés comme des talents très prometteurs, les 2 jeunes du PSG pourraient donc aller exploser loin du Parc des Princes et ainsi perpétuer l’exode des pépites au sein du club de la capitale.

