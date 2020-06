Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL toujours active pour concurrencer Keylor Navas ?

Publié le 4 juin 2020 à 9h45 par La rédaction

En plus de s’intéresser à Ismaël Bennacer pour renforcer son milieu de terrain, le PSG viserait toujours un autre joueur du Milan AC : Gianluigi Donnarumma.

Le recrutement d’un milieu de terrain est un dossier chaud du mercato au PSG. Comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité en avril dernier, Leonardo songe à Ismaël Bennacer. Le profil du joueur algérien du Milan AC, technique et conquérant, ferait l’unanimité en coulisses. La première offre de 30M€ proposée par le PSG avait cependant été refusée par les Rossoneri. Les Parisiens vont devoir se montrer plus convaincants pour racheter les quatre années de contrat d’Ismaël Bennacer. Et en attendant, un autre joueur du Milan AC continue d'intéresser fortement Leonardo...

Paris veut toujours Donnarumma

En effet, selon Tuttosport, Leonardo voudrait toujours arracher Gianluigi Donnarumma au Milan AC. Ce dossier traine depuis plusieurs années au PSG mais pourrait bien enfin prendre de l’ampleur cet été puisque le directeur sportif parisien aimerait conclure ce transfert dès le mois de juillet. Après le passage éclair de Sergio Rico au Paris Saint-Germain, les dirigeants cherchent une nouvelle doublure à Keylor Navas, recruté l’été dernier. Dossier à suivre dans la capitale…