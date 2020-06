Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quelle sera la prochaine star de Zidane ?

Alors que le bilan du dernier mercato estival du Real Madrid est finalement décevant, Zinedine Zidane compte bien se rattraper cet été en frappant. De nombreux grands noms circulent déjà du côté de la Casa Blanca. Mais quel sera le prochain gros coup du club merengue ?

Après plusieurs mercato discrets en terme d'investissement, le Real Madrid a décidé de se rappeler à ses bons souvenirs en lâchant près de 300M€ pour se renforcer. Ainsi, Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ou encore Ferland Mendy ont débarqué, mais un an plus tard, le bilan est globalement décevant. Hormis l'ancien latéral gauche de l'OL, les autres recrues ont déçu, à commencer par l'international belge, arrivé pour 100M€ et régulièrement blessé. Par conséquent, le Real Madrid n'a pas réglé tous ses problèmes, loin de là. Une situation qui pousse Zinedine Zidane à se pencher à nouveau sur son mercato dans l'optique de frapper fort pour se renforcer. Mais quelle sera la première recrue d'envergure du club merengue cet été ?

Mbappe et Haaland les grands objectifs de Zidane ?