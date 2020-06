Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si Bale était la clé d’un gros coup de Zidane ?

Publié le 4 juin 2020 à 7h00 par Th.B.

Le Real Madrid prendrait sérieusement en considération la possibilité de lancer une offensive pour Jadon Sancho dès cet été. Cependant, le départ de Gareth Bale pourrait être lié à cette opération.

Jadon Sancho réalise une saison pleine avec le Borussia Dortmund. L’ailier du BvB a inscrit 17 buts et délivré 16 passes décisives en Bundesliga. Ses performances auraient poussé le Real Madrid à prendre en considération une offensive pour l’Anglais, et ce dès le mercato estival de 2020. Les opérations Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland n’avanceraient pas spécialement. Sancho pourrait donc déposer ses valises à Madrid, mais une condition semblerait devoir être remplie.

Un départ de Bale pour faciliter l’arrivée de Sancho ?