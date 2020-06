Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star prête à donner son feu vert à Zidane ?

Publié le 3 juin 2020 à 10h30 par La rédaction mis à jour le 3 juin 2020 à 10h42

Sur les tablettes du Real Madrid, Jadon Sancho pourrait quitter le Borussia Dortmund en 2021. La pépite anglaise souhaiterait effectivement passer un cap dans sa carrière et répondre favorablement au club merengue...

Buteur à trois reprises lors de la dernière rencontre du Borussia Dortmund, Jadon Sancho a montré que le club jaune de la Ruhr pouvait encore et toujours compter sur lui pour faire la différence. La pépite anglaise a fait oublier l’absence d’Erling Haaland, sorti sur blessure lors du Klassiker la semaine dernière. De nombreux clubs se seraient positionnés sur le dossier dont le Real Madrid qui pourrait tenter le coup lors de l’été 2021. Un intérêt qui pourrait ne pas laisser indifférent Sancho, désireux de passer un cap dans sa carrière...

Prêt à faire le grand saut ?