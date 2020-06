Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau couac dans le dossier Aubameyang ?

Publié le 3 juin 2020 à 7h00 par Th.B.

Le Real Madrid semble toujours avoir des vues sur Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, Arsenal, par l’intermédiaire de Mikel Arteta, ne lâcherait pas l’affaire concernant la prolongation de contrat du Gabonais.

Pierre-Emerick Aubameyang ne cesse de trouver le chemin des filets depuis qu’il évolue à Arsenal, à savoir depuis janvier 2018. Seulement voilà, le club londonien n’est jamais parvenu à retrouver la Ligue des champions, chose qui manquerait spécialement au Gabonais. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité courant avril, l’Inter et le Real Madrid se sont penchés sur sa situation contractuelle, son engagement avec Arsenal arrivant à son terme en juin 2021. Toujours selon nos informations, les Gunners n’ont pas transmis d’offre concrète au clan Aubameyang concernant une éventuelle prolongation. Cependant, le club londonien compterait bien obtenir l’aval de son attaquant pour prolonger leur collaboration. De quoi chambouler les plans du Real Madrid…

