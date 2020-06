Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà réussi l'un des gros coups de l'été !

Publié le 4 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Avant même l'ouverture officielle du mercato, Leonardo a déjà réussi à obtenir le transfert définitif de Mauro Icardi avec à la clé un rabais sur l'option d'achat de l'Argentin. Une première belle affaire.

C'est désormais officiel, Mauro Icardi sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Prêté par l'Inter Milan l'été dernier, l'attaquant argentin s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en juin 2024. Et alors que le PSG disposait initialement d'une option d'achat fixée à 70M€, Leonardo a profité de la conjoncture actuelle pour revoir à la baisse l'indemnité du transfert définitif de Mauro Icardi. Ainsi, le club parisien a déboursé 50M€, hors bonus, pour conserver le natif de Rosario. Et pour Jérôme Alonzo, c'est déjà une excellente affaire réalisée par le PSG cet été.

«50M€ pour Icardi ? C’est une très belle affaire»